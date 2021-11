Winter in Kortrijk gaat door: "we rekenen op gezond verstand"

Wie toegang wil tot de schaatspiste zal een Covid Safe Ticket moeten voorleggen en moet een mondmasker dragen. Wie zich liever niet op het glad ijs begeeft maar meer zijn draai vindt op een draaimolen of in een schietkraam, kan terecht op de kerstfoor op de Grote Markt.

"Rekenen op gezond verstand"

Naast het verplichte Covid Safe Ticket en mondmasker in het Begijnhofpark, het Sint-Maartenskerkhof en op de ijspiste moet ook op drukke plaatsen een mondmasker gedragen worden. Er zal daarom ook een mondmaskerplicht zijn op de kerstfoor. Daarnaast wordt de drukte op de verschillende locaties constant gemonitord en zullen de gepaste maatregelen genomen worden.

"Kerst is bij uitstek een periode van hoop, verbondenheid en gezelligheid. We kiezen ervoor om Winter in Kortrijk te laten doorgaan. De maatregelen van de federale overheid laten dat ook toe. We doen er alles aan om het op een veilige manier te laten verlopen en rekenen op het gezond verstand van de mensen", klinkt het bij Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.

Ecologische impact

De stad denkt ook aan de ecologische impact van Winter in Kortrijk. De kerstverlichting is voorzien van energiezuinige led-lampjes. En maar liefst 300 van de 800 kerstbomen die tijdens Winter in Kortrijk worden uitgezet, zullen herplant worden om volgend jaar opnieuw te gebruiken.

KOOPZONDAGEN EN 1,4 MILJOEN KERSTLICHTJES

Op 12, 19 en 26 december zijn er koopzondagen met supershopping en animatie. Dat zal gebeuren in een feeërieke sfeer. 350 verlichte objecten, 99 overspanningen en 110 versierde bomen zijn goed voor maar liefst 1,4 miljoen kerstlichtjes.