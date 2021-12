Winter in het Park geopend in Oostende

Gisteravond is ‘Winter in het Park’ geopend en daarmee ook de eindejaarsbeleving in Oostende. Een overrompeling was het niet. Maar met de kerstvakantie voor de deur wordt toch veel volk verwacht.

‘Winter in het Park’ doet er alles aan om covid safe te blijven. Het evenement heeft alvast extra veiligheidsmaatregelen genomen naast het ‘Covid Safe Ticket’. Zo is er crowd control, waardoor stad Oostende de drukte voortdurend kan monitoren.

Burgmeester Tommelein is er klaar voor. “Wij hebben zelfs vorige winter, toen niets open was, toen er niets te doen was, massaal veel volk over de vloer gehad. Crowd control, daar zijn we intussen aan gewoon geraakt. We houden alles nauwlettend in de gaten. We hebben heel veel camera’s.”

‘Winter in het Park’ is een feërieke kerstmarkt met 50 chalets in het Leopoldpark en een schaatspiste op de vijver. Maar het park is helemaal omheind. Maar alleen wie gevaccineerd of getest is komt erin. Bezoekers vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen en een looprichting volgen.

‘Winter in het Park’ sluit om 11 uur ’s avond, net als de horeca. De eindejaarsbeleving in Oostende loopt nog tot 9 januari.