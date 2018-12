Winter in het (Leopolds)park in Oostende

Kerstmarktliefhebbers kunnen sinds dit weekend terecht op ‘Winter in het Park’ in Oostende.

De hele maand december baadt het Leopoldpark in kerstsfeer met 50 chalets, een ijspiste en voor het eerst ook een ijskoude escape room. In de chalet kunnen liefhebbers zich laten opsluiten, om vervolgens binnen de 20 minuten te ontsnappen. Dat doe je door het oplossen van raadsels en het kraken van codes. Pittig detail: binnenin de chalet is het min 5 graden.

‘Winter in het Park’ is nog open tot en met 6 januari.