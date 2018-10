Winnaar vredesprijs Ieper krijgt nu ook Nobelprijs

Dat heeft het Noorse Nobelprijscomité aangekondigd. De arts Denis Mukwege heeft grote delen van zijn volwassen leven besteed aan het helpen van slachtoffers van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo. Hij en zijn personeel hebben duizenden patiënten behandeld die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke aanvallen. De arts kreeg in 2011 de Ieperse Vredesprijs voor zijn werk en kwam daarvoor persoonlijk naar de stad om die in ontvangst te nemen. Hij verbleef er vier dagen en ging er een pak gesprekken aan met Ieperse jongeren. Mukwege kreeg in 2014 ook de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europese Parlement.

In 2011 was collega Karl Vandenberghe in Congo voor een reportagereeks van projecten die door de provincie gesteund werden. Hij ontmoette de arts in het ziekenhuis van Bukavu aan het Kivumeer.