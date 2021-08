Winkeluitbaters onder Belfort Brugge moeten koffers pakken

Die moeten er tegen begin 2023 weg. Daar zitten onder meer souvenirwinkels en een juwelierszaak. De stad grijpt het einde van het huurcontract aan om het Belfort, het kroonjuweel van het Brugs toerisme, te restaureren.

Daarvoor ligt Vlaams overheidsgeld klaar. Maar ook het feit dat de steden het financieel niet onder de markt heeft, speelt een rol. Zo verhuurt het stadsbestuur de winkels tegen een redelijk lage prijs, maar moet zelf veel meer betalen om ruimtes te huren voor zijn diensten zoals het infopunt voor toerisme in het Historium. Dat kost de stad maandelijks 4.000 euro. En dat infopunt zou dan naar het Belfort kunnen verhuizen. (Lees verder onder de foto)

De beslissing komt hard aan bij de uitbaters van de winkels onder het Belfort. En zeker nu ze al veel minder toeristen over de vloer zien komen door de coronapandemie. Lieve Pickery, een onderneemster die al veertig jaar actief is, drie winkeltjes uitbaat en de stiel leerde van haar vader noemt de beslissing een complete verrassing. Toch gooit ze de handdoek niet in de ring en gaat ze op zoek naar een andere locatie.