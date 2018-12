Winkels doen nog gouden zaken

Heel wat mensen gingen op de valreep nog op zoek naar het ideale cadeau om onder de kerstboom te leggen. Klassiekers zoals parfum of pralines blijven het goed doen. Dat is ook het geval in Ieper, waar er tijdens de eindejaarsperiode toch opvallend minder Britten verblijven dan anders.

Worldline, de marktleider voor de verwerking van betaaltransacties in ons land, heeft zaterdag nog een recordaantal van ruim 10 miljoen elektronische betalingen geregistreerd. Vanochtend om 11.47 uur sneuvelde vervolgens het record transacties per minuut, toen er meer dan 19.000 geteld werden. Er waren natuurlijk veel shoppers voor Kerstmis, maar Worldline stelt ook vast dat meer mensen hun aankopen elektronisch afhandelen, ook als het om kleine bedragen gaat.