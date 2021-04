Winkelen op afspraak: "het is een ramp"

We mogen niet-essentiële winkels niet zomaar in, sinds de strengere coronaregels van kracht zijn.

Dat moet op afspraak gebeuren, maar voor veel bedrijfsleiders is dat een ramp. Bij Bent, de schoenenketen, onder meer met winkels in Waregem en Torhout, spreken ze van een omzetdaling van 70% in de twintig vestigingen in vergelijking met een normale week in april. De zaakvoerder spreekt van een ramp en vindt dat de overheid beter de winkels verplicht had laten sluiten.

"Waarom kledij kopen? We mogen nergens naartoe"

Veel mensen vinden er hun weg niet terug. Ze voelen zich verplicht om iets te kopen, of weten niet dat ze ook gewoon een instantafspraak aan de deur kunnen maken. Overigens: waarom zouden ze schoenen en kledij kopen als er toch geen feestjes, bezoekjes en dergelijke mogen. Vanmorgen hadden welgeteld twee mensen een afspraak gemaakt in de winkel in Waregem. (Lees verder onder de foto)

Bel & Bo

Ook bij het West-Vlaamse Bel&Bo is de omzet met 70% gedaald. Dagelijks is er een twee- of drietal voorafgemaakte afspraken per winkel. Daar komen dan wat enkele mensen bij die zich registreren aan de deur. Het komt neer op 20 man per dag per winkel, maar normaal zouden er dat nu 400 moeten zijn.