Winkelen in Kortrijk: met looplijnen en toegangspoorten

De politie zal patrouilleren en het cameranetwerk wordt ingeschakeld om alles in het oog te houden.

Arne Vandendriessche, schepen van Economie: Er zijn 8 verschillende toegangen tot het winkelwandelgebied. Elke toegang worden er nadars (en waar mogelijk een stadstent) gezet om de ingang tot het gebied te onderscheiden van de uitgang. Op die manier creëren we logische looplijnen in het winkelwandelgebied waarbij we 2 looprichtingen realiseren zodat mensen niet kriskras door elkaar lopen. Aan elke toegangspoort komt een boodschap met de richtlijnen voor dit gebied op een grote en duidelijke drager. Ook is het mogelijk om de handen te ontsmetten met handgel die steeds beschikbaar zal zijn aan iedere toegangspoort. Deze toegangen worden bemand door stewards die de mensen wat meer uitleg kunnen geven over de geldende richtlijnen en een oogje in het zeil houden. Als we zien dat de regels worden gerespecteerd kunnen we de aanwezigheid van stewards gaandeweg verminderen, zeker tijdens de minder drukke dagen.” Op onderstaand kaartje zie je de afbakening van het winkelwandelgebied: (lees verder onder het kaartje)

De stad geeft ook nog deze tips mee: