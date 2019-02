Winkel in oud station Heule

Het pand uit 1847 is een typisch voorbeeld van eenvoudige stationsarchitectuur uit het midden van de 19e eeuw: lage baksteenbouw met een beschilderde lijstgevel en getoogde vensters gevat in een nis. Het gebouw is opgenomen in het inventaris van bouwkundig erfgoed. Sedert 1955 is er geen reizigersverkeer meer vanuit het station van Heule. Recent werd het door Infrabel te koop gezet.

"Op slag verliefd"

Kathy Desmet: “Toen ik vorig jaar mijn zoon wou afzetten aan het zwembad van Heule, reed ik per ongeluk te ver. Toen ik het stationsplein opreed om te draaien, viel mijn oog op het stationsgebouw en werd ik op slag verliefd. Ik was al langer op zoek naar een nieuwe uitdaging en wilde iets creatiefs doen. Daarom heb ik dit gebouw gekocht om er een winkeltje in decoratie- en geschenkartikelen te beginnen."

Het gebouw wordt volledig opgefrist, maar met respect voor het verleden. De voormalige stationsfunctie zal terugkeren in het interieur. De loketten worden gebruikt en de menukaarten zullen gebaseerd zijn op treintickets. Er komen ook foto’s van vroeger aan de muur.

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen: “Het stadsbestuur heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een nieuwe invulling van het gebouw. Het is altijd leuk om nieuwe invullingen te zien in historische gebouwen.”