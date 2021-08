Wingene zet in op e-factureren en staat in TOP 3

Steeds meer lokale besturen zetten in op het ontvangen van elektronische facturen. Opvallend is dat plattelandsgemeente Wingene in de top drie prijkt en 31% e-facturen ontvangt. Het moet daarbij enkel Antwerpen (46%) en Leuven (34%) voor laten.

“Als gemeentebestuur zetten we in op elektronische facturen omdat die sneller en correcter betaald worden. We mogen ondernemers, nu meer dan ooit, niet laten wachten op hun centen”, zegt Vlaams parlementslid en schepen van digitalisering in Wingene Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Matthias Diependaele.

Elektronisch factureren via ‘e-facturen’ heeft tal van voordelen. Zo is er minder risico op fouten door meer gestandaardiseerde informatie en zijn de doorlooptijden korter. “Elektronische facturen worden gemiddeld tien dagen sneller betaald dan manueel verwerkte papieren facturen”, vertelt Brecht Warnez. “Vanuit Vlaanderen zetten we daarom al jaren in op de uitrol ervan.”

Meeste onder de 10%

Uit een vraag van het parlementslid aan minister Diependaele blijkt dat lokale besturen ook steeds meer inzetten op e-facturen. Met uitzondering van Wingene blijken vooral grotere steden of gemeenten te zijn zoals Sint-Niklaas (27%), Brugge (26%), Roeselare (21%) en Aalter (14%). De grootste groep van lokale overheden situeren zich beneden de 10%.

De goede resultaten van de gemeente Wingene zijn te danken aan een actief beleid rond e-facturatie. “We stimuleren onze leveranciers op digitaal te factureren, zonder hen te verplichten. Velen van hen zien de voordelen hiervan ook in waardoor we op vandaag ongeveer één derde van onze facturen digitaal ontvangen. Dat zijn zowel grote als kleinere bedrijven”, vertelt Brecht Warnez.