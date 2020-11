Wingene stuurt fotograaf op pad om afhalen bij lokale horeca te promoten

Sinds de verplichte sluiting van de horeca, zetten veel gemeenten volop in op initiatieven om het takeawayaanbod te promoten. Zo ook in Wingene. Daar stuurt het gemeentebestuur een foodfotograaf op pad om alle afhaalgerechten mooi in beeld te brengen.

De fotograaf gaat in totaal bij 27 zaken langs om professionele foto's te nemen van de gerechten die er afgehaald kunnen worden.

Wingense topchefes

De gemeentebestuur werkt voor het initiatief samen met Unizo. "We bundelen alle foto's op onze Facebookpagina en op de website van onze gemeente. Zo kan iedereen in Wingene en de regio zien welke topchefs we in huis hebben", licht schepen Brecht Warnez toe.

Omzet is er niet

Ook de zaakvoerders zelf zijn blij met het initiatief, al blijft het verlies aan omzet ook met takeaway nog steeds groot. "We mogen zeker niet klagen maar de omzet die je anders maakt met wijn, aperitieven en koffies is er nu niet. Ook de massa van cliënteel heb je niet. De vaste kosten zijn gedekt, en dat is bedoeling in deze periode", klinkt het bij Miguel Vermeire van restaurant Den Haze.