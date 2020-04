Wingene roept inwoners op om foto’s te maken 

Ook tijdens het paasweekend wordt prachtig weer voorspeld. “Veel Wingenaren trekken er vermoedelijk met de fiets of te voet op uit in de buurt. We willen hen stimuleren om foto’s te maken van hun activiteiten in tijden van corona. Beeldmateriaal in tijden van corona is uniek, dit is het moment bij uitstek om historische of gewoon mooie foto’s te maken”, zegt Brecht Warnez, schepen van Communicatie.

De gemeente is op zoek naar foto’s vanuit uiteenlopende invalshoeken. “Dat kan een verborgen parel in de buurt zijn of een mooi moment met je gezin. Maar ook de vreemde wachtrij bij de slager of een beer achter de ruit kan een unieke foto opleveren”, zegt schepen van Cultuur Lieven Huys.

Tentoonstelling over corona

Alle foto’s worden verzameld op de website en de Facebookpagina van de gemeente, sommige worden ook gebruikt voor het volgende infomagazine. “De beste foto’s worden door de Wingense cultuurraad uitgekozen en gebruikt voor een foto-expo in het najaar over corona”, zegt Maarten Huvaere, voorzitter van de Cultuurraad. “Dit wordt een unieke terugblik op een bevreemdende tijd.” Na de tentoonstelling krijgen de indieners van de geselecteerde foto’s hun foto ingekaderd in het groot.

Foto’s mogen, liefst in goede resolutie, doorgestuurd worden naar corona@wingene.be of kunnen via Facebook gepost worden met hashtag #WijZijnWingene.

Lees ook: