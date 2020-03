Wingene organiseert Lockdownparty via Facebook

Wingene heeft de afgelopen dagen alles op alles gezet om haar inwoners in deze coronatijden goed te informeren, maar de gemeente wil graag nog een stapje verder gaan. Zo organiseren ze deze week een Lockdownparty via Facebook.

“Vorige week vrijdag hebben we als gemeente al een infolijn opgestart die zes dagen op zeven bemand is om alle vragen en bezorgdheden van onze inwoners op te vangen”, zegt Brecht Warnez, schepen van Communicatie. Op de website is een uitgebreid informatieportaal terug te vinden en op de Facebookpagina komen dagelijks talloze nieuwe berichten. “Goede informatie is uiteraard onze prioriteit”, zegt Brecht Warnez, schepen van Communicatie. “Maar we willen nog een stapje verder gaan. De blijf-in-je-kot-boodschap is bijzonder belangrijk, we willen deze uitdragen met allerlei acties via social media.”

Live dj-set

Zo staat er op zaterdagavond 21 maart 2020 om 21 uur een live dj-set gepland. “Via onze gemeentelijke Facebookpagina kunnen onze volgers meekijken en thuis samen met het gezin een feestje bouwen op de beats van DJ Janus, de ene helft van de Compact Disk Dummies”, zegt schepen Lieven Huys. “Zolang de crisis duurt gaan we deze actie wekelijks herhalen, alles is goed om onze jongeren in hun kot te houden.”

Daarnaast staat er op zondag ook een beiaardconcert gepland vanuit de kerktoren in Wingene door beiaardier Danny Vandenbroucke. Ook dit concert kunnen de inwoners live volgen via de Facebookpagina van de gemeente. De inwoners stuurden daarvoor eerder al verzoeknummers in.