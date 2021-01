Wingene heeft een nieuwe burgemeester

Hij volgt, zoals bekend, Hendrik Verkest op. Hij is al zeer lang actief in de gemeentepolitiek, als gemeenteraadslid en als schepen van cultuur, sport en jeugd. Lieven Huys is 48 en vader van drie kinderen.

Op termijn wil hij zijn eigen accenten leggen, maar eerst bewandelt hij verder de ingeslagen weg. "We staan niet aan het begin van een legislatuur, we zijn al twee jaar verder. De grote dossiers zijn lopende en gaan straks in uitvoering. De verbouwing en de uitbreiding van het gemeentehuis, de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum. Nu moeten we alles goed opvolgen, en beginnen plannen maken voor het einde van deze legislatuur".

