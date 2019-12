Wingenaars centraal in promofilm ‘Wij zijn Wingene’

Opvallend, in de korte promofilm gaat het niet over de mooiste plekjes of gebouwen in de gemeente. “We hebben lang en goed nagedacht over wat onze gemeente bijzonder maakt en onderscheidt van andere plattelandsgemeentes. En eigenlijk zijn dat onze geëngageerde inwoners zelf. De sterke verbondenheid tussen hen, de honderden verenigingen en de onmisbare vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten om ze draaiende te houden. De beelden stralen dan ook volop warmte en goesting uit.”

Het promofilmpje wordt via de digitale communicatiekanalen van de gemeente verspreid.