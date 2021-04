Windturbine in brand op Noordzee

Vijftig kilometer in zee, in het windmolenpark van Belwind heeft een windturbine vuur gevat. De turbine is meteen stilgezet, maar liep toch zware schade op.

Hoe de windturbine op de Noordzee in brand gevlogen is, is nog niet duidelijk. Maar het vuur is ontstaan in de rotorkast van de windmolen. Volgens Belwind is het uiterst uitzonderlijk dat er dergelijke ongevallen gebeuren. De brand zal de komende dagen en weken grondig onderzocht worden.

Geen vlammen meer

Op het ogenblik van de brand waren er geen mensen aanwezig in het windmolenpark. De hele werking van het energiepark wordt van op de kust wel 24 op 24 gemonitord vanuit een controlekamer. De brand werd daar bij Belwind opgemerkt en de windturbine kan vanop afstand worden uitgeschakeld.