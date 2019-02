Het installatieschip voor windmolens Vole au Vent in de haven van Oostende zorgt voor heel wat overlast. Dat zeggen enkele bewoners van de Visserskaai. Eén van hen schreef hierover een open brief. De ronkende motoren zorgen voor geluidsoverlast, roet en geuroverlast.

Philippe Lievens: “Nu ligt dit schip voor onderhoud in de haven en draaien de motoren constant, 24 uur op 24. Het lawaai is hoorbaar in de hele binnenstad. En er komt constant een zwarte rookpluim uit de schoorsteen, die als de wind slecht zit, voor een enorme stank zorgt. De tuinmeubelen zitten iedere dag onder een laag stof.”

De haven heeft alvast een studie besteld om te kijken hoe de activiteiten van windmolenbouwers en buurtbewoners beter op elkaar kunnen worden afgestemd.