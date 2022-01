Windmolens draaien overuren, toch hoge stroomprijzen

Op zee draaien de windmolens dankzij het stormweer zo goed als 100 procent. Op de kortetermijnmarkt voor elektriciteit is daar evenwel niet veel van te merken. Met gemiddelde prijzen van meer dan 200 euro/MWh blijven de stroomprijzen maandag en dinsdag erg hoog, terwijl de voorbije jaren stormweer vaak de aanleiding was voor negatieve prijzen op de markt.

Duurste centrale bepaalt prijs

Dat dat vandaag niet het geval is, kent een paar oorzaken. Zo is het stormweer vooral beperkt tot België en Nederland, terwijl het in Frankrijk en delen van Duitsland veel minder waait. Doordat Frankrijk geplaagd blijft door onbeschikbare kerncentrales, voert het stroom in aan hoge prijzen. De elektriciteitsnetten in het noordwesten van Europa zijn erg verbonden, waardoor de hoge vraag vanuit Frankrijk voorlopig de prijs omhoog drijft in andere lidstaten.

Energietraders wijzen bovendien op de specifieke werking van de markt. Dat gebeurt aan de hand van veilingen volgens bepaalde spelregels, legt Matthias Detremmerie van leverancier Elindus uit. Daarbij bepaalt de duurste centrale de prijs, en dat zijn de centrales die vandaag elektriciteit opwekken met fossiele brandstoffen zoals aardgas, ook al produceren ze zoals vandaag maar een minderheid van de stroom. En dat aardgas, net zoals CO2, noteert al maanden historisch hoge prijzen.

Bovendien is er, ondanks de relatief milde temperaturen, veel wintervraag naar elektriciteit. Ook dat stuwt de prijzen.