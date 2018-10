Windmolenparken hebben wel degelijk invloed op milieu

Dat blijkt uit de studie "Environmental Impacts of Offshore Wind Farms in the Belgian part of the North Sea" van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en partners. De studie is vooral bedoeld als monitoring en om de veranderingen in het marien landschap rond de parken in kaart te brengen. "Met dit monitoringprogramma verkrijgen we niet alleen een goed inzicht in de invloedssfeer van individuele windturbines en van windparken als geheel, maar kunnen we ook bijkomende maatregelen ontwerpen om ongewenste effecten op het mariene ecosysteem bij te sturen", zegt Steven Degraer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en hoofdauteur.

Mosselen, vissen en vogels

Uit de studie blijkt dat de parken wel degelijk een invloed hebben. Mosselen en anemonen zijn talrijker geworden in de referentiezones buiten de windturbineparken. Onderzoek moet nog uitwijzen, of dat echt aan de windmolens te wijten is. Ook op d

e vissen hebben de parken invloed. Er werden een aantal soorten gevonden, zoals de vorskwab, de gehoornde slijmvis, de groene zeedonderpad en gevlekte lipvis. Meldingen vanuit Belgische wateren van die vissen zijn eerder zeldzaam. Maar bijvoorbeeld ook de kabeljauw profiteert. Rond de funderingen is er heel wat eten te vinden en daar blijven de kabeljauwen dan ook in de nabijheid.

Voorlopig is de impact gering, maar als er pakweg 1.000 molens zouden staan, zou dat natuurlijk een invloed kunnen hebben", aldus Degraer. Dat kan mogelijkheden bieden voor de visserij en aquacultuur.

Uit het onderzoek blijkt dat enerzijds ook kleine mantelmeeuwen en vleermuizen hun weg vinden naar de parken, maar dat anderzijds bruinvissen weg blijven. Of de parken nu een positief dan wel negatief effect hebben op de fauna en flora, daar spreekt het instituut zich niet over uit.