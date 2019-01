Windmolenbouwer breidt fors uit in Oostende

In Oostende heeft de Deense windmolenbouwer MHI Vestas zijn vestiging uitgebreid. Er is een nieuw kantoorgebouw, een investering van 2 miljoen euro.

Vestas wil tegen 2020 meer dan 240 windturbines onderhouden vanuit Oostende en dus was een uitbreiding noodzakelijk. Het was de Deense ambassadeur die de nieuwe vleugel officieel kwam openen.

Het Deense Vestas is een belangrijke speler in de offshore industrie. De Denen verkopen niet alleen windturbines maar staan ook in voor het onderhoud. Zowel van de eigen turbines als die van de andere spelers voor onze kust.