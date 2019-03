Tegen het einde van de namiddag zijn rukwinden tot 80 kilometer per uur mogelijk. In Jabbeke bijvoorbeeld is een boom omgewaaid in de Aartrijksesteenweg. Ook op de Gistelsteenweg is er schade en zijn de ramen van een bushokje vernield door de wind. De brandweer is opgeroepen om de obstakels uit de weg te ruimen.

Ook in Diksmuide moest de brandweer uitrukken voor afgewaaide dakpannen in de Veurnestraat.Vanavond gaat de wind afnemen.