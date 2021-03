Wind genoeg, maar windmolens toch stilgelegd

In de voormiddag waaide het even te hard, dan treedt er een veiligheidsmechanisme in gang. Maar in de namiddag legde Eneco het offshore-windpark SeaMade (voor de kust van oostende) zelf een uur lang bijna volledig stil. De wieken werden uit de wind gedraaid, zodat de capaciteit flink verminderde. Reden was de te lage stroomprijzen, zelfs negatieve prijzen. Op de kortetermijnmarkt - de levering voor de volgende dag - gingen de prijzen naar -50 euro/Mwh. Dat maakt het voor het bedrijf niet rendabel om de turbines volop te laten produceren.

Dat Eneco de windturbines bijna moet stilleggen terwijl het volop waait, is voor Eneco "zeer zuur", aldus woordvoerder Mark Van Hamme. "Er is zoveel productie uit kernenergie dat we verplicht worden om af te schakelen", betreurt het bedrijf. "Hernieuwbare energie zou juist voorrang moeten krijgen op het net."

De wereld op zijn kop

"Windmolens stilleggen als het waait. Dat is de wereld op zijn kop", reageert minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen), die ook verwijst naar de kerncentrales. De windmolens op zee werden stilgelegd "omwille van het inflexibele nucleaire overaanbod", klinkt het.

Het is te eenvoudig om enkel en alleen de kerncentrales te viseren, reageert woordvoerster Anne-Sophie Hugé van Engie. "Er is wel degelijk een mogelijkheid om de kerncentrales te moduleren, maar woensdag wees niets erop dat dat nodig zou zijn", vervolgt ze. Als gevolg van een IT-probleem was de exportcapaciteit van België namelijk sterk beperkt, wat de prijzen mee naar beneden heeft geduwd, en dat probleem kon niet worden voorzien, luidt het. Wat de marktprijzen betreft, "die worden voornamelijk bepaald op de Europese markt. De Belgische centrales nemen maar 1,5 procent van de productiecapaciteit in op de geïnterconnecteerde markt", aldus nog Hugé.