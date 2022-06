Wim Opbrouck toont 30 jaar beeldend werk in boek en expo

In het boek bundelt Wim Opbrouck voor het eerst zijn beeldend werk. Van dagboeken zonder censuur tot unieke tekeningen. "Het zijn denk ik 300 pagina’s, het is niet genummerd, ik denk dat er zo’n 3.000 scans zijn gemaakt. Er zijn ook veel tekeningen van tijdens de opnames van Het Eiland. We moesten toen enorm veel wachten. En tijdens het wachten heb ik 100 portretten van Sammy Tanghe gemaakt. Het rare is: je zou dat misschien wegdoen, maar ik heb dat allemaal bijgehouden, alles vanaf dag één, ik vind dat een heel mooie reeks."

Expo en Tekenklas

Het boek -Openbare Werken- sluit naadloos aan bij zijn tentoonstelling - Open Hart - in het Museum Dr. Guislain in Gent. Daar laat hij zijn bonte collectie aan tekeningen en notitieboeken vol hersenspinsels op de bezoekers los. Er is ook een interactieve tekenklas, die je kunt huren, inclusief voortekenaar en voorlezer.

Walvis

Buiten is er ten slotte een bijzondere eyecatcher, een aangespoelde bultrug, een kolos van formaat met een eigen verhaal en bijhorende betekenis. "Een gestrande walvis ontroert me. Het dier is verdwaald en bezwijkt finaal onder zijn eigen gewicht. Ik wou dit hier doen omdat dit ooit een psychiatrische instelling was, waar vroeger veel mensen strandden. Ik beschilder hem een week lang, samen met kwetsbare groepen die langskomen, van kinderen met autismespectrumstoornissen tot mensen uit Oekraïne. En ik zeg tegen iedereen die komt: leg er nog maar een laag op. De walvis wordt zo van iedereen, dat was mijn bedoeling." De tentoonstelling loopt vanaf zondag tot begin volgend jaar in het Museum Dr. Guislain in Gent.