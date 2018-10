Acteur Wim Opbrouck heeft gisterenavond een Gouden Kalf gewonnen voor zijn rol in de film ‘Cobain’ van Nanouk Leopold. De Gouden Kalveren staan bekend als de ‘Nederlandse Oscars’.

Hij werd bekroond als beste mannelijke bijrolspeler in de Nederlandse dramafilm. Die film gaat niet over wijlen de zanger van Nirvana, maar over een vijftienjarig meisje met die naam, dat haar zwangere moeder ervan probeert te overtuigen om haar zelfvernietigende levensstijl op te geven.