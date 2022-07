Wim Opbrouck heeft straffe plannen met Noordzee

In het Oostendse havenhuis is zaterdag het basecamp van het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën (IOBZ) officieel ingehuldigd door burgemeester Bart Tommelein. Bezieler Wim Opbrouck wil er samen met zijn team het belang van de Noordzee in de verf zetten.

Het IOBZ omschrijft zichzelf als een ontmoetingsplaats tussen kunst, wetenschap en economie. Kunstenaars, ondernemers, wetenschappers en de overheid kunnen ervaringen en kennis uitwisselen, maar ook elkaar motiveren en inspireren.

“Elfde provincie”

Het project is een initiatief van acteur Wim Opbrouck en zijn manager Tania Berkovitch. Opbrouck zelf noemt de Noordzee steevast de elfde provincie van ons land. "Ik ben heel erg fier om hierbij vandaag ook burgemeester te worden van onze elfde provincie, namelijk onze Noordzee", reageerde burgemeester Bart Tommelein.

Symfonisch orkest op zandbank

Momenteel werkt het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën aan een eerste film. In de documentaire zal een door Wim Opbrouck samengesteld team van wetenschappers en kunstenaars op expeditie trekken. In 2024 hoopt het IOBZ ook uit te pakken met een straffe stunt. Het is de bedoeling om een 85-koppig orkest te laten spelen op de Broersbank, een zandbank op 100 meter van het strand van Koksijde. De bewuste zandbank komt echter slechts twee keer per jaar bij extreem springtij bloot te liggen. Brussels Philharmonic is alvast enthousiast over het bijzondere plan.