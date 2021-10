Wim Opbrouck brengt "Het Verhaal Van De West-Vlaming"

De provincie West-Vlaanderen heeft acteur Wim Opbrouck aangesteld als curator van het Provinciaal Hof in Brugge. Tijdens het openingsjaar 2024 zal de West-Vlaamse ambassadeur met unieke West-Vlaamse verhalen en objecten het vernieuwde historisch gebouw in de kijker zetten.

Het Provinciaal Hof wordt momenteel volledig gerenoveerd. Voor het openingsjaar in 2024 zal acteur Wim Opbrouck, ook ambassadeur van West-Vlaanderen, curator zijn. Het is de bedoeling dat Opbrouck werkt rond verhalen. De acteur zal die verzamelen en uit de doeken doen. West-Vlamingen kunnen daarvoor objecten aandragen die verbonden zijn met West-Vlaanderen, gebaseerd op een persoon of gebeurtenis. Van alle objecten en verhalen maakt de curator 'Het verhaal van de West-Vlaming'.

"Ziel van West-Vlaanderen leren kennen"

In het Provinciaal Hof zal een selectie van de verhalen en objecten gevisualiseerd en gematerialiseerd worden. Bezoekers kunnen zo de 'ziel van de provincie' leren kennen doorheen een parcours met alledaagse en iconische artefacten. In het Provinciaal Hof zullen ook activiteiten doorgaan zoals lezingen, producenten van "100 procent West-Vlaams" die hun producten voorstellen of een startende ondernemer die komt vertellen.

Om het open huis met de West-Vlamingen te realiseren, wil de provincie een aantal evenementen organiseren waarbij alle West-Vlamingen opgeroepen worden om een voorwerp met een eigen verhaal voor te leggen.