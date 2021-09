Wim Mertens start nieuwe tournee in Brugge

Componist en pianist Wim Mertens trapte gisteravond zijn nieuwe tournee af in het concertgebouw in Brugge. Een uitverkocht concert, want zijn ‘Inescapble Tour’ belicht 40 jaar muzikale carrière.

Wim Mertens is één van onze grootste hedendaagse componisten. Hij wordt vaak als een minimalist omschreven, maar hij is hoe dan ook een vernieuwer. “1980 was een soort breuk met de traditionele avant-garde muziek. Ik voelde aan dat het nodig was om nieuwe bronnen aan te boren en langzaam aan een muziektaal uit te bouwen of op punt te stellen, die ook verstaanbaar was.”

Zelden heeft een componist zoveel werken geschreven, Voor de ‘Inescapable Tour’ worden 61 composities opnieuw uitgebracht. Een hele opgave om te kiezen tussen meer dan 700 werken en 65 uitgebrachte albums in 40 jaar. En 40 jaar is geen eindpunt. Er komt alweer nieuw werk aan. “Heel concreet leg ik de laatste hand aan een elfde soloalbum piano en stem, die als onderwerp zal hebben: de vrouw op zich.”

Maar eerst brengt de ‘Inescapable Tour’ het Wim Merstens Ensemble ook nog naar Kuurne (1 december) en Torhout (4december).