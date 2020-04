Wim Lybaert lokt ongewild te veel Bruggelingen naar Grote Markt

Na een filmpje van televisiemaker Wim Lybaert over de zegeklok in Brugge komen er steeds meer mensen naar de Grote Markt om de klok te horen luiden. Het is uitzonderlijk dat de klok luidt, maar toch ziet het stadsbestuur liever geen massa’s op de Grote Markt in deze coronatijden.

Wanneer de zegeklok om 8 uur ’s avonds luidt, barst een spontaan applaus los in de Brugse binnenstad om de mensen in de zorg te bedanken en een hart onder de riem te steken. De zegeklok is normaal alleen te horen tijdens de Heilige Bloedprocessie en op uitzonderlijke momenten. Heel wat mensen zaken daarom af naar de Grote Markt, ondanks de oproep om dat niet te doen. De klok is namelijk in de hele stad goed hoorbaar.

"Meer dan 100 mensen"

De meeste mensen respecteren wel de regels rond ‘social distance’, maar hier en daar moest de politie toch ingrijpen. “De politie heeft mij een aantal foto’s doorgestuurd, die genomen zijn van op de vaste camera hier. En daaruit blijkt duidelijk dat we niet alleen te maken hebben met meer dan 100 mensen die hier staan, maar dat men toch wel heel dicht bij elkaar staat. En dan moet er ingegrepen worden”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.