Wim Lybaert gezicht van alternatieve Kookeet

Geen Kookeet in Brugge zoals we het al jaren kennen, dat wisten we al. Het coronavirus gooit letterlijk roet in het eten, maar de organisatoren van Brugge Plus voorzien een alternatieve formule.

Meer dan dertig Brugse restaurants slaan de handen in elkaar voor vier gastronomische weekends. Op die manier wil Brugge zich blijven profileren als een stad waar toerisme en gastronomie hand in hand gaan. Uithangbord van Kookeet 2020 is tv-gezicht Wim Lybaert.

Vier gastronomische menu's

Het buitenterras van Cantine Copine in een oude borstelfabriek langs de Steenkaai vormde het decor voor de voorstelling van Kookeet 2020. Het driedaags culinair festival – dat tien jaar bestaat – zou verhuizen naar de groene omgeving van het Grootseminarie, maar die plannen worden een jaar uitgesteld, vanwege corona. Als alternatief komen er vier gastronomische weekends verspreid over het jaar, met een seizoensgebonden grondmenu.

"Er zijn vier seizoenen, vier weekends waarin we met de chefs gerechten op de kaart willen plaatsen en toch tonen dat Brugge een culinaire hoofdstad is waar iedereen naartoe moet komen", zegt burgemeester Dirk De fauw. "We hebben grote verscheidenheid van de sterrenrestaurants tot gewone bistro’s. Bovendien is er een enorme kruisbestuiving met de hotelscholen."

"Bezeten van lekker eten"

Gezicht van deze alternatieve Kookeet 2020 is tv-gezicht, moestuinman én Bruggeling Wim Lybaert. Geen verrassing als je weet dat het thema dit jaar grond of terroir is.

"Ik ben bezeten van lekker eten. Lekker koken doe je met lekkere producten. Ik hou van de chefs. Ik ken er ook veel, zes jaar geleden deed ik ook eens mee. En die twee samen kan je alleen maar lekker eten hebben", zegt Wim Lybaert.

Met deze alternatieve editie van Kookeet probeert organisator Brugge Plus toch de gastronomische troeven te promoten. Brugge verspreidt ook meer dan 100 000 exemplaren van het Kookeetmagazine, met daarin alle info over de deelnemende restaurants. Bovendien is er een spaarsysteem om korting te krijgen bij de editie van Kookeet 2021.

"Als men twee keer komt naar een van de 35 deelnemende restaurants. Dan krijg je een korting voor Kookeet volgend jaar. En als je een volle spaarkaart hebt dan maak je kans op een VIP-arrangement volgend jaar", zegt Pablo Annys, schepen van werken en ondernemen in Brugge.

Wim Lybaert stelt per seizoen telkens drie seizoensgebonden producten voor waarmee de chefs aan de slag gaan. Eind september zijn dat appel, groenlof en de onbekende Noordzeevis ‘mooie meid’.

Het eerste gastronomische Kookeet-weekend komt er aan op vrijdag 25 en zaterdag 26 september.