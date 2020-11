Willemen haalt slag thuis in casinodossier Middelkerke

Er wordt een expert aangesteld om te bepalen welke schadevergoeding de kustgemeente moet betalen. Willemen eist 8,2 miljoen euro.

Willemen had in 2016 de aanbesteding binnengehaald voor de bouw van het nieuwe casino. Maar burgemeester Jean-Marie Dedecker trok in maart vorig jaar de stekker uit het project van Willemen en Napoleon Games omdat hij het niet eens was met de beslissing van het vorige stadsbestuur. De rechtbank van eerste aanleg in Brugge heeft de Mechelse bouwgroep nu over de volledige lijn in het gelijk gesteld en is van oordeel dat het bouwbedrijf wel aan de contractuele voorwaarden voldeed. Het nieuwe casino wordt nu gebouwd door Nautilus.

Wel 500.000, geen acht miljoen

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker zegt altijd bereid te zijn geweest om de gemaakte kosten te vergoeden maar weigert miljoenen euro's aan schadevergoeding te betalen. "Dat we de gemaakte kosten zouden moeten terugbetalen wisten we. Wij willen een schadevergoeding betalen van 500.000 euro, maar de acht miljoen euro die Willemen vraagt zijn we niet bereid te betalen", zegt Dedecker. De gemeente Middelkerke zal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaan tegen de beslissing van de Brugse rechtbank, mede omdat er nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen in het dossier. "We wachten nog even de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding af. Maar ik kan al zeggen dat er intussen nieuwe informatie is in het dossier. Het gaat daarbij onder meer over een verklaring van de gewezen financieel directeur van de bouwgroep waaruit blijkt dat de bouwgroep financieel niet in staat was om het project te kunnen uitvoeren. Ook was de wil om het project naar behoren uit te voeren er blijkbaar niet", aldus Dedecker.

