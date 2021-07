Willem Vermandere back to the roots: 'Tranen in de ogen en gevloekt'

‘Voortdoen’, dat is de nieuwe tentoonstelling van Willem Vermandere. Op drie verschillende locaties in Menen kan je schilderijen, beeldhouwwerk, tekeningen en houtsneden van de kunstenaar bewonderen.

Willem Vermandere woont in Steenkerke bij Veurne, maar met de tentoonstelling ‘Voortdoen’ komt hij nog eens terug naar zijn roots, naar Lauwe, naar Menen. Zijn recente werk is te zien op 3 locaties, 19 schilderijen hangen in de Sint-Franciscuskerk in Menen.

Tranen en vloeken

"Toen ik hier drie dagen geleden binnenkwam heb ik voor de eerste keer de schilderen aan de muur zien hangen, met een spotje erop. Ik heb tranen in mijn ogen gehad," zegt Vermandere. "Dat heb ik nog nooit gehad van mijn eigen werk. Ik heb hier een paar keer gevloekt. Godverdomme, waar heb ik de kracht gehaald, de energie om dat te maken."

Hard werken tijdens corona

81 is Willem Vermandere intussen, maar het vuur van de kunstenaar brandt nog altijd. Dat bleek nog eens tijdens het afgelopen coronajaar. Ook zingen blijft hij doen. Vermandere: "Corona heeft mij een beetje tijd gegeven om dat allemaal te doen. Die schilderijen, dat is het werk van een jaar ver. Dat was van ’s morgens tot ’s avonds. Af en toe eens stoppen voor een pintje of om eens te kijken naar het voetbal."

Boulevard Solar

De gratis tentoonstelling 'Voortdoen' loopt de hele zomer in de Sint-Franciscuskerk, het stadsmuseum in Menen en OC Het Applauws in Lauwe. Vanaf morgen, elk weekend, tot en met 29 augustus. Het maakt deel uit van Boulevard Solar, het zomerprogramma van de stad Menen.