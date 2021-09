Willem Hiele opgenomen in lijst van 's werelds 100 beste restaurants

De nieuwkomer staat op de 77ste plaats. Enkel de sterrenrestaurants Hof Van Cleve uit Kruisem (plaats 43) en The Jane uit Antwerpen (plaats 66) doen het beter. Het zijn overigens de enige drie Belgische restaurants die in de lijst zijn opgenomen. Willem Hiele heeft 1 Michelinster. Het restaurant is nu nog in Koksijde gevestigd, maar verhuist volgend jaar naar Oostende.

De eerste drie plaatsen op de lijst zijn ingenomen door de restaurants Mirazur (Menton, Frankrijk), Noma (Kopenhagen, Denemarken) en Asador Etxebarri (Axpe, Spanje). De lijst is gebaseerd op de meningen en ervaringen van ruim 1.000 experts, van culinair journalisten tot chefs en restaurateurs.