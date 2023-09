Will Tura nodigt meer dan twintig artiesten uit voor "ultiem concert" in Sportpaleis

De West-Vlaamse zanger Will Tura neemt op 29 december afscheid met een "ultiem concert" in het Antwerpse Sportpaleis. Meer dan twintig artiesten zullen de 83-jarige zanger eren door een lied uit zijn repertoire te brengen.

Will Tura, die begin juni meedeelde dat hij beginnende alzheimer heeft, zal daarbij aanwezig zijn. Of hij ook zelf optreedt, is nog niet beslist.

Will Tura stond meer dan zestig jaar op de planken, en experimenteerde daarin "met alle soorten muziekgenres". "Hij wisselde kleinkunst, chanson, pop, jazz, country en zelfs rap moeiteloos af", klinkt het. Onlangs rondde hij zijn carrière af met de uitgave van het verzamelalbum 'Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)'.

'Op unieke wijze'

Nu volgt een "groots muzikaal huldebetoon" in het Sportpaleis met meer dan twintig Vlaamse artiesten. Op 29 december eren Bart Peeters, CAPPAERT, Christoff, Cleymans & Van Geel, Clouseau, Daan, Free Souffriau, Geike Arnaert, Günther Neefs, Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Joost Zweegers, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Ozark Henry, Paul Michiels, Peter Vanlaet, Ruben Block, Sandra Kim en Stijn Meuris de zanger op "unieke wijze" door een van zijn nummers te brengen.

Daarnaast mogen concertbezoekers zich verwachten aan videobeelden "uit Wills rijke verleden".

