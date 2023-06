Will Tura neemt afscheid van het podium na Alzheimer diagnose

Optreden doet hij al even niet meer, maar nu zet Will Tura definitief een punt achter z’n carrière. Dat is een noodgedwongen beslissing, want de zanger uit Veurne heeft de ziekte van Alzheimer.

Will Tura stond meer dan 60 jaar op de planken, maar vandaag neemt hij definitief afscheid van het podium en z’n fans. Enige tijd geleden werd de ziekte van Alzheimer bij de 82-jarige zanger vastgesteld, waardoor optreden er niet meer inzit. Dat maakte hij deze ochtend bekend op Radio 2. Toch laat Tura z’n publiek niet met lege handen achter. Vandaag verschijnt nieuwste en tegelijk laatste single ‘Als ik terugkijk’, waarin hij terugblikt op z’n carrière.

In het nummer overheerst vooral de dankbaarheid voor een unieke carrière die meer dan zes decennia overspant. "Will draagt dit nummer op aan zijn publiek, dat hem al die tijd onvoorwaardelijk ondersteund heeft en hem de mogelijkheid heeft geboden een onvergelijkbare en unieke muzikale nalatenschap op te bouwen, " staat in een persbericht.

‘Als ik terugkijk’ is een compositie van Will zelf met een tekst van Bart Peeters. Steve Willaert is verantwoordelijk voor de arrangementen en de productie van het nummer. Alle instrumenten werden ingespeeld door de vaste muzikanten die Will al jarenlang muzikaal ondersteunen op het podium.