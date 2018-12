Wilfried Vandaele legt eed af als burgemeester van De Haan

Vandaele zetelt al dertig jaar in de gemeenteraad in De Haan en is ook van 2006 tot 2013 schepen geweest in de kustgemeente. Hij blijft Vlaams parlementslid, maar zal als burgemeester geen senator meer zijn.

Nu Van Daele de eed heeft afgelegd, kan hij beginnen aan de voorbereidingen voor de komende legislatuur. "Dat is een speciaal moment, maar ik denk dat het nu het signaal is om aan het echte werk te beginnen. We hebben een aantal jaren gekend met heel veel ruzie in het schepencollege. Nu zullen we een ploeg maken die goed overeen komt, hard werkt en daadkrachtig bestuurt. Dat is de uitdaging waar we nu aan kunnen beginnen."