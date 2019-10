Wilfried Vandaele gevraagd als fractieleider N-VA

Huidig Vlaams Parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele is gevraagd om fractieleider te worden van N-VA.

Voorzitter Bart De Wever suggereerde dinsdagavond al dat die functie best zou worden ingevuld door een West-Vlaming. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele wordt minister van Begroting, Financiën en Wonen in de regering Jambon I. Voor zijn opvolging wordt gekeken naar West-Vlaanderen. De regering telt voor N-VA immers een Oost-Vlaming (Diependaele), een Limburgse (Demir), een Vlaams-Brabander (Weyts) en een Antwerpenaar (Jambon zelf). Ook Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans komt uit Antwerpen.

De fractie heeft nu aan Wilfried Vandaele gevraagd om Diependaele op te volgen. Die denkt nog na of de functie combineerbaar is met zijn burgemeesterschap van De Haan. Wellicht beslist Vandaele straks, na de eedaflegging en de verklaring van Jambon in het parlement.