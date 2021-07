Wildtrails uit Kortrijk evacueert zomerkamp in Jupille

Omdat de hulpdiensten overbevraagd waren, moest het team zelf een masterplan uitwerken om de deelnemende kinderen veilig op het droge te brengen. Daarvoor konden ze rekenen op een terreinvrachtwagen van een vaste grondwerkenleverancier. (Lees verder onder de foto)

Organisator Frank Descamps: "Ons Wildtrails-team deed perfect zijn job. Alle geplande interventies verliepen vlekkeloos. Eerst werden de kinderen geëvacueerd die in “Les Pieds dans L’eau” logeerden. Op dat moment stond het water reeds 80 cm hoog op het gelijkvloers. Daarna kwam de evacuatie op gang van de kinderen die verbleven in het Basecamp, “Jeanne de Jupille” en “Petit-Clément”. Eenmaal de kinderen veilig in de laadbak van de vrachtwagen zaten, kwam er bij veel kinderen opnieuw een grote glimlach op hun gezicht." Binnen het uur zaten alle kids veilig aan het ontbijt en vanaf halftien kwamen de eerste ouders hun kroost ophalen. (Lees verder onder de foto)

Ook bij Frank is de schade erg groot. Maar zijn gezin en zijn team laten de moed niet zakken. Vandaag al is hij in de weer met coördineren en opruimen wat kan. Dit weekend moet het water zakken en komen heel wat mensen hem helpen. De steun doet deugd.

De moed van de West-Vlaamse toeristische ondernemers is enorm. In een jaar dat al zo zwaar was. "Eerst was er corona, nu dit. Het houdt niet op.. Maar ja, we blijven hard verder vechten."