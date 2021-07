In Ieper is er de voorbije dagen heel wat commotie ontstaan nadat er in een Facebookgroep een foto opdook van een man die wildplaste tegen de Menenpoort. De politie heeft de man intussen geïdentificeerd. En er komt een officiële klacht.

De Commonwealth War Graves Commission dient klacht in tegen onbekenden nadat een man betrapt is voor wildplassen tegen de Menenpoort in Ieper. De organisatie staat in voor het onderhoud van de graven van gesneuvelde soldaten uit het gemenebest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze noemt het wildplassen onrespectvol tegenover de vele gesneuvelde soldaten in de Westhoek, vandaar de klacht. De politie weet intussen wie de dader is. Hij krijgt een gasboete van 70 euro.