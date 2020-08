Wilde zee dwarsboomt Matthieu Bonne

Een wilder wordende zee door plots wisselende weersomstandigheden heeft de poging van Matthieu Bonne om de Belgische kustlijn af te varen, afgebroken. Omstreeks 2 uur vrijdagmorgen is de volgboot de haven van Nieuwpoort binnengevaren. Bij windstoten tot 7 Beaufort was het niet meer veilig.

De Bredenaar was een hele tijd perfect op schema. Toen hij rond 18 uur langs zijn thuisgemeente zwom, werd hij op het strand aangemoedigd door heel wat mensen. Tot in Oostende liep het goed maar eens Bonne voor de kust van Mariakerke en Raversijde kwam, kreeg hij te maken met het gevreesde tegentij.

Tegentij en wilde zee

Urenlang moest hij blijven het beste van zichzelf geven om amper meters vooruit te raken. Bovendien werd de zee almaar wilder waardoor hij ook tegen hoger wordende golven moest opboksen. Even na één uur 's nachts postte zijn begeleiding op Instagram dat het tijd werd voor een lastige beslissing, gemaakt door de crew. De wind was aangewakkerd tot 7 Beaufort. Verder doen zou de veiligheid van de zwemmer in gevaar brengen. (Lees verder onder de foto)

Respect en aanmoedigingen

Matthieu Bonne verdient tonnen respect voor zijn poging en werd ook de hele dag door vele honderden mensen aangemoedigd. Maar een klein uur later vaarde de volgboot wel de haven van Nieuwpoort binnen. Op Facebook post zijn begeleider Danny Ravau:

Niet de makkelijkste maar de enige juiste beslissing. Kustpoging gestaakt nadat de wind aanwakkerde tot 7 bft. Veiligheid van zwemmer en crew primeert. Uiteraard een grote ontgoocheling voor Matthieu die zich nog heel goed voelde. Respect Matthieu Bonne ! Bedankt iedereen voor de talloze aanmoedigingen.

Matthieu Bonne was in Knokke-Heist gestart. Je kon hem live volgen via zijn Intagrampagina.

