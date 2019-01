In de Hollbekestraat werd woensdagochtend een woning waar een gezin met drie kinderen woonde, volledig in de as gelegd. Het gezin moest vannacht in een hotel verblijven maar kan straks in een doorgangswoning van het OCMW in Kemmel terecht.

Mensen die het gezin willen steunen, kunnen op drie momenten kledij, speelgoed, huishoudgerief en niet bederfbaar voedsel binnenbrengen in de Oude Pastorij in Wijtschate. Dat kan voor het eerst vandaag, tussen 16 uur en 17u30.

