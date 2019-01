Wijting is de vis van het jaar

In Kallo is de wijting tot vis van het jaar uitgeroepen.

Dat is een initiatief van de Vlam die daarmee promotie wil voeren voor minder bekende vissoorten. Met de wijting kan je alle kanten uit. Je kunt hem onder meer frituren, stoven, stomen of bakken. En ook als droogvis smaakt hij lekker.

Wijting is geen populaire soort en vissers gaan er niet bewust naar op zoek. Toch wordt de vis vaak opgehaald in de Noordzee, de Keltische Zee en het oostelijk Engels Kanaal. De vis behoort tot de familie van de kabeljauwen, maar is veel goedkoper dan zijn illustere soortgenoot.

Om de vis meer in de keuken te doen belanden, werkten verschillende NorthSeaChefs, onder wie Bruno Timperman van de Brugse bistro Bruut aan een receptenboekje.