Dat kan je in het buitenland kopen, maar sinds vorig jaar ook bij ons, in Waardamme bij Oostkamp. Daar ligt voorlopig het enige bedrijf in de Lage Landen dat wijnstokken teelt. Alexander Van Acker runt Viterra samen met z’n vader. En de kans is groot dat ze nog even de enige kwekerij blijven, want de afzetmarkt in België en Nederland is relatief klein. Maar ze zijn ook ambitieus: Engeland veroveren is de droom.