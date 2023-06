Wijnmarathon gidst je doorheen wijnstreek in Heuvelland

Op 3 en 4 juni stond in het Heuvelland de Wijnmarathon op het programma. Na de inspanning kwam de ontspanning, met keuze uit het degusteren van drie verschillende wijnen.

Onder een stralende zon in het Heuvelland werd er 10, 21 of 42 km gelopen. Een tocht die je brengt langs de achttien wijngaarden rondom de Rodeberg. Ook tal van wijnhuizen passeren de revue. De start en finish was er op het wijndomein Entre-Deux-Monts onder de zetellift 'Cordoba'. (lees verder onder de foto)

Drie wijnen

Na afloop kon je dan een glas wijn degusteren. Er was keuze tussen Wiscoutre rosé (rosé mousserende wijn), Quatre Cépages (witte wijn) en Roesje (rode wijn). Door het warme weer was vooral de rosé wijn populair.

"Ze lopen onder andere doorheen de wijnvelden van de wijnboeren die aan de eindbevoorrading hun wijn degusteren. Het is echt een beleving. De lopers lopen door de wijnranken, en straks kunnen ze de wijn afkomstig van die velden proeven", aldus Andres Scherpere van Sportevents. "Het is een combinatie van wijngaarden, onverharde wegen en stukjes asfalt", legt Scherpereel het parcours uit.

In totaal deden er op zaterdag en zondag ruim 500 sportievelingen mee. Zaterdag kon je het parcours afwandelen, op zondag was het de beurt aan de lopers.