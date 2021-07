Wijnbouwers vrezen voor mindere oogst

West-Vlaanderen is gespaard gebleven van de grote regenvloed van deze week. Toch regende het de voorbije maanden heel veel, ook in Heuvelland.

"De druivelaars zien zwaar af van de ziektedruk die al een tijdje heerst," zegt wijnbouwer Martin Bacquaert van het wijndomein Entre-Deux-Monts. "Het is niet koud, het regent en als het niet regent is de luchtvochtigheid heel hoog. Dat zijn ideale omstandigheden voor de valse meeldauw een typische ziekte bij druivelaars.

Volgens de wijnbouwer is er nu al schade nu de bloei nog maar net voorbij is. Door het weer is de bloei traag en niet optimaal verlopen. Daarenboven zijn er ook ziektesporen op het blad en de tros, waardoor hij bij de oogst vreest voor een verlies van 30 %.

Pas begin oktober zullen de exacte gevolgen vastgesteld kunnen worden. "Dit jaar zal de oogst hoe dan ook een week later dan normaal zijn. Zo zien we dat de natuur het recht in eigen hand neemt en altijd het laatste woord heeft," besluit de wijnbouwer.