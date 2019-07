Voor de groei van de druiven is dit ideaal weer, "al zou het wel eens mogen regenen en dan liefst ’s nachts", zegt wijnboer Edward Six van Wijngoed Monteberg in Heuvelland. De druiven zien niet af van de droogte, de trossen zijn goed gevormd en moeten nu rijpen. De pluk zal wellicht niet vroeger zijn zoals vorig jaar, omdat het voorjaar niet zo warm was. En de kwaliteit van de druiven, legt momenteel goed aan.