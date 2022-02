"Wij willen simpelweg vrede": Vereniging van Russen en Oekraïeners zijn bezorgd

Heel wat mensen reageren geschokt op de onverwachte en grootschalige militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Veel Oekraieners die hier wonen, spreken perfect Russisch en hebben een goeie band met de Russen in ons land. Dat is ook zo voor Larissa Levitskaya die een restaurant heeft in...

Larisa Levitskaya baat al vier jaar restaurant Organic Vision uit, op het Mijnplein in Oostende. Haar broers wonen nog in Oekraïne en de onverwachte brutale inval schokt haar, en haar Oekraïense werknemers.

Ze kennen best wat Russen en ons land en hun verstandhouding is heel goed. In Oostende en Brugge zijn er verenigingen van ´Russisch sprekende mensen´ die geregeld samenkomen. Daar zitten zowel Russen als Oekraïeners in, maar de sfeer is er prima. "Wij komen af en toe samen in kleine groepjes met twaalf of 24, maar wij blijven vrienden, ondanks deze moeilijke situatie."

"Wij willen vrede"

Ze zijn bezorgd om wat er nu gebeurt. De oorlog is een slechte zaak voor de Oekraïense én de Russische bevolking, vinden ze. "Het is niet goed voor beide kanten, zowel Russen als Oekraïeners. De twee landen waren vroeger altijd samen en wij vinden dat echt erg, zowel Russen als Oekraïeners. Wij willen vrede, simpelweg vrede."

