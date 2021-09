"Wij willen gestolen gsm van verongelukte Emmely terug"

De familie van de jonge vrouw uit Deerlijk, die afgelopen weekend is verongelukt op de E17 in Kortrijk, doet een oproep. Het slachtoffer is enkele uren daarvoor haar gsm gestolen in Gent. Ze roepen de dieven op om het toestel terug te bezorgen.

Met alle foto's erop heeft de gsm een grote emotionele waarde. Zonder de diefstal was het ongeval misschien niet gebeurd. Louise Lambrecht, vriendin Emmely: “Ze was nooit van plan om naar huis te rijden. Ze ging op kot blijven slapen. Maar nu had ze geen wekker, en reed ze naar huis.”

“We hebben wel veel foto's van haar op onze gsm's. En haar laptop van vroeger, die hebben we ook al kunnen bekijken. Maar er staat nog zoveel op dat we niet gezien hebben. Het zou zo tof zijn dat we dat nog terugvinden. Vooral voor haar ouders en familie, dat vinden we echt belangrijk.” (lees verder onder de foto)

De jonge Emmely, ze was pas 24, reed zaterdagochtend in alle vroegte achteraan in op een rijdende vrachtwagen. Mogelijk is ze in slaap gevallen achter het stuur.

Bekijk ook: