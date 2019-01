Wietwinkel niet in orde met vergunningen

De wietwinkel die halfweg december in Kortrijk de deuren opende blijkt niet in orde met vergunningen en etiketteringen van bepaalde producten.

Het CBD-gehalte in de cannabis, dat is de stof waar je high van wordt, zou wel voldoende laag zijn. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grootschalige controle.

Burgemeester van Quickenborne had controles aangekondigd in de wietwinkel De Boeren en die gebeurden drie weken geleden ook door de politie, douane en het FAVV. Sommige nevenproducten van hennep worden zonder vergunning als voedingssupplementen verkocht.

De winkel zelf zei bij de opening dan weer dat de CBD-olie bijvoorbeeld niet voor consumptie is. Sowieso verschilt onze wetgeving met landen als Zwitserland en Nederland. De Boeren was in december nog de eerste wietwinkel in de provincie, intussen opende er ook eentje in Roeselare. Ook in Blankenberge zijn er plannen.