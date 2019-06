Wienerberger krijgt geen aparte ontsluiting voor kleitransport

"Na verschillende onderhandelingen met en herhaaldelijk aandringen bij het Vlaams Gewest werd tot de conclusie gekomen dat dit laatste momenteel niet mogelijk is", laat het stadsbestuur van Kortrijk weten. Volgens wegen en verkeer is de E403 geen optie omwille van de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming. "In de huidige wegcategorisering wordt duidelijk gesteld dat er voor een hoofdweg geen toegangsmogelijkheden zijn tot particulier terrein. In die zin is het dus geen optie om een specifieke oprit hiervoor te voorzien. Momenteel hebben we dus geen ander en beter alternatief voor de historische route tussen groeve en fabriek zoals voorzien in de milieuvergunning. Deze route verloopt langs de Rollegemsestraat, Aalbeeksestraat, Bergstraat en de N43".

Milderende maatregelen

Die vaststelling betekent dat de historische route tot nader order verder mag gebruikt worden als aan- en afvoerroute voor de ontginning. De deputatie heeft officieel kennis genomen van deze vergunningssituatie. In de vergunning zijn er wel een aantal afspraken: zo mogen er enkel transporten plaatsvinden tussen 7 en 19 uur en mag er niet gereden worden tijdens de schoolpoorturen. Volgens de vergunning mag Wienerberger een transportvolume van maximum 4 vrachten per uur gemiddeld organiseren. Ter hoogte van de uitrit aan de Kannestraat worden bij elke ontginningscampagne werflichten voorzien.

