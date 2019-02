Wielsbeke vraagt extra zebrapad op Gewestweg

Schepen van mobiliteit Daisy Lippens-Haydon (CD&V): “Het schepencollege ondersteunt uiteraard de vraag van buurtbewoners voor een bijkomend zebrapad ter hoogte van de bushalte. De gemeente is evenwel geen wegbeheerder van de Rijksweg. We moeten dus steeds aankloppen bij AWV om maatregelen te nemen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stad Waregem, die in Sint-Eloois-Vijve wel eigenaar is van de weg en daar zelf extra maatregelen kan nemen.”

Advies van de politie

Ook de politie zal haar goedkeuring moeten geven over een extra zebrapad. “Momenteel ligt het bestaande zebrapad buiten de bebouwde kom en net na een bocht. Dit is geen eenvoudige situatie en kan aan de overstekende voetgangers een vals gevoel van veiligheid geven.”

Bijkomende verlichting

Danny Vanhoutte, die het beleidsdomein mobiliteit mee opvolgt, meent bovendien dat de locatie in aanmerking komt om bijkomende verlichting te plaatsen. “Volgens mij is aan alle voorwaarden voldaan om een VVOP, een “verlichte voetgangers oversteekplaats” te plaatsen.”